Врач рассказал о том, как гранат снижает риск возникновения рака

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал о продукте, который поможет снизить возникновение рака. По словам доктора, противораковыми свойствами обладает гранат.

Отмечено, что в 100 граммах граната содержится 70% суточной дозы флавоноидов, которые снижают риск заболевания. Норма в 150 грамм этого плода восполнит нехватку важных веществ.

Врач также напомнил, что для выявления злокачественного новообразования необходимо регулярное обследование. Во время диспансеризации можно на ранних стадиях обнаружить заболевание и вовремя его вылечить.