Президент РАН: «Нам бы очень хотелось, чтобы Башкирия вышла в лидеры научно-технического развития»

Это стратегически гениальный ход. Как раз когда говорят, что идет сильное санкционное давление, и предрекают экономический коллапс и так далее и принимается решение развивать науку и двигаться вперед именно в стратегических фундаментальных исследованиях и в целом с опорой на науку – это правильно. Ждем от нашей науки рекомендаций, новых продуктов, научных прорывов. Наука это – долгоиграющая история. Если мы сегодня вкладываем, результаты мы получаем гораздо позже, мы мыслим стратегически, и мы разложили по полкам наш ход движения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан