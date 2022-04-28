Президент РАН: «Нам бы очень хотелось, чтобы Башкирия вышла в лидеры научно-технического развития»

У науки Башкортостана большой потенциал. Об этом заявили на заседании совета по региональной политике Академии наук России, в котором приняли участие руководитель республики Радий Хабиров и президент РАН Александр Сергеев. Республика создает Евразийский НОЦ, будет строиться один из студенческих кампусов, три вуза стали победителями федерального проекта «Приоритет 2030».

Все это говорит о выверенной стратегии. Радий Хабиров также прокомментировал решение президента России Владимира Путина об объявлении десятилетия науки и технологий. 

Это стратегически гениальный ход. Как раз когда говорят, что идет сильное санкционное давление, и предрекают экономический коллапс и так далее и принимается решение развивать науку и двигаться вперед именно в стратегических фундаментальных исследованиях и в целом с опорой на науку – это правильно. Ждем от нашей науки рекомендаций, новых продуктов, научных прорывов. Наука это – долгоиграющая история. Если мы сегодня вкладываем, результаты мы получаем гораздо позже, мы мыслим стратегически, и мы разложили по полкам наш ход движения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Президент РАН подчеркнул, что научное сообщество Башкортостана получит поддержку федерального уровня, так как в последние три года активно развивается. Этому будет способствовать и подписанное соглашение о сотрудничестве между правительством республики и РАН. Совет по региональной политике существовал до 2013 года, когда произошло переформатирование. Сейчас он воссоздается, первое его собрание состоялось в колыбели российской науки – Санкт-Петербурге. 

Мы сейчас видим, что республика получила действительно такой серьезный импульс для развития именно научно-технологического, и последние два-три года производные очень существенные. И всегда, когда хорошие производные, хочется взаимодействовать с соответствующими регионами с тем, чтобы помочь им еще быстрее развиваться. И как мы сегодня говорили, нам бы очень хотелось, чтобы ваша республика вышла в лидеры научно-технического развития.

Александр Сергеев, президент Академии наук России 
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