Президент РАН: «Нам бы очень хотелось, чтобы Башкирия вышла в лидеры научно-технического развития»

У
науки Башкортостана большой потенциал. Об этом заявили на заседании совета по
региональной политике Академии наук России, в котором приняли участие
руководитель республики Радий Хабиров и президент РАН Александр Сергеев.
Республика создает Евразийский НОЦ, будет строиться один из студенческих
кампусов, три вуза стали победителями федерального проекта «Приоритет 2030».
Все
это говорит о выверенной стратегии. Радий Хабиров также прокомментировал
решение президента России Владимира Путина об объявлении десятилетия науки и
технологий.
Это стратегически
гениальный ход. Как раз когда говорят, что идет сильное санкционное давление, и
предрекают экономический коллапс и так далее и принимается решение развивать
науку и двигаться вперед именно в стратегических фундаментальных исследованиях
и в целом с опорой на науку – это правильно. Ждем от нашей науки рекомендаций,
новых продуктов, научных прорывов. Наука это – долгоиграющая история. Если мы
сегодня вкладываем, результаты мы получаем гораздо позже, мы мыслим
стратегически, и мы разложили по полкам наш ход движения.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Президент
РАН подчеркнул, что научное сообщество Башкортостана получит поддержку
федерального уровня, так как в последние три года активно развивается. Этому
будет способствовать и подписанное соглашение о сотрудничестве между правительством
республики и РАН. Совет по региональной политике существовал до 2013 года,
когда произошло переформатирование. Сейчас он воссоздается, первое его собрание
состоялось в колыбели российской науки – Санкт-Петербурге.
Мы сейчас видим, что республика получила действительно такой серьезный
импульс для развития именно научно-технологического, и последние два-три года
производные очень существенные. И всегда, когда хорошие производные, хочется
взаимодействовать с соответствующими регионами с тем, чтобы помочь им еще
быстрее развиваться. И как мы сегодня говорили, нам бы очень хотелось, чтобы
ваша республика вышла в лидеры научно-технического развития.Александр Сергеев, президент Академии наук России