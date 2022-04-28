В Башкирии организацию, не утилизировавшую опасные медотходы, могут лишить лицензии

Шприцы и флаконы из-под лекарств. В Туймазах обнаружили свалку с опасными медицинскими отходами. Все это было рядом с городскими биологическими очистными сооружениями. К слову, первыми тревогу забили сотрудники местного водоканала, которые увидели разбросанные возле одного из помещений мешки с ампулами и не только.

На место также выехали представители Общероссийского народного фронта. Им удалось установить, что виновником свалки является компания, с которой у местной больницы был подписан контракт на утилизацию медицинских и биологических отходов. Организация арендовала одно из зданий и, вопреки всем требованиям, сжигала опасный мусор. Причем в феврале ее уже привлекали к ответственности, однако выводов руководство, похоже, не сделало. Общественники направили жалобу в Южно-Уральское управление Росприроднадзора.

Фото №1 - В Башкирии организацию, не утилизировавшую опасные медотходы, могут лишить лицензии

Здесь еще не утилизированные они валяются, видно, что это давно складируется. Поэтому будем поднимать вопрос, насколько соответствует лицензионным требованиям этот объект. Если нет, будем  ставить вопрос о лишении их лицензии.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Башкортостан
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