В Башкирии организацию, не утилизировавшую опасные медотходы, могут лишить лицензии

Шприцы и флаконы из-под лекарств. В Туймазах обнаружили свалку с опасными медицинскими отходами. Все это было рядом с городскими биологическими очистными сооружениями. К слову, первыми тревогу забили сотрудники местного водоканала, которые увидели разбросанные возле одного из помещений мешки с ампулами и не только.

На место также выехали представители Общероссийского народного фронта. Им удалось установить, что виновником свалки является компания, с которой у местной больницы был подписан контракт на утилизацию медицинских и биологических отходов. Организация арендовала одно из зданий и, вопреки всем требованиям, сжигала опасный мусор. Причем в феврале ее уже привлекали к ответственности, однако выводов руководство, похоже, не сделало. Общественники направили жалобу в Южно-Уральское управление Росприроднадзора.