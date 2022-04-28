В Уфе врачи избавили пациента от опухоли, которая проросла в головной мозг

Мужчина потерял сознание на улице, его экстренно госпитализировали в состоянии комы. Операция длилась без перерыва больше 4 часов.
Об огромной опухоли, вросшей в мозг, мужчина даже не подозревал. Его не мучили ни боли, ни тошнота, ни давление. Пока однажды по пути домой Ринат не потерял сознание. На помощь бросились неравнодушные прохожие. Кто-то позвонил его сыну. Когда Руслан приехал к отцу, он уже был в тяжёлом состоянии. Мужчину экстренно доставили в 21-ю больницу. Обследование показало: опухоль вросла глубоко в головной мозг. Несколько дней до операции мужчину старались стабилизировать, чтобы избежать возможных осложнений.
Выбор пал на малоинвазивную хирургию. Оперировала мужчину профессиональная команда врачей 21-й больницы. На помощь пришёл и новый аппарат. Эндоскопическую стойку клиника приобрела ещё в прошлом году. Операция длилась больше 4 часов.
Раньше, чтобы провести такую операцию, пациенту делали большой разрез на голове для трепанации черепа. Вот только при подобных вмешательствах есть риск травматизации мозга. А малоинвазивные технологии позволяют минимизировать контакт со сложными структурами головного мозга. Действия при таком оперативном вмешательстве врачи видят на экране монитора.
Ринату предстоит курс лучевой терапии. Но это уже после реабилитации, которую мужчина будет проходить не в больничных стенах, а в кругу близких.