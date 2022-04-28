В Уфе врачи избавили пациента от опухоли, которая проросла в головной мозг

Мужчина потерял сознание на улице, его экстренно госпитализировали в состоянии комы. Операция длилась без перерыва больше 4 часов.

Об огромной опухоли, вросшей в мозг, мужчина даже не подозревал. Его не мучили ни боли, ни тошнота, ни давление. Пока однажды по пути домой Ринат не потерял сознание. На помощь бросились неравнодушные прохожие. Кто-то позвонил его сыну. Когда Руслан приехал к отцу, он уже был в тяжёлом состоянии. Мужчину экстренно доставили в 21-ю больницу. Обследование показало: опухоль вросла глубоко в головной мозг. Несколько дней до операции мужчину старались стабилизировать, чтобы избежать возможных осложнений.

Выбор пал на малоинвазивную хирургию. Оперировала мужчину профессиональная команда врачей 21-й больницы. На помощь пришёл и новый аппарат. Эндоскопическую стойку клиника приобрела ещё в прошлом году. Операция длилась больше 4 часов.

Раньше, чтобы провести такую операцию, пациенту делали большой разрез на голове для трепанации черепа. Вот только при подобных вмешательствах есть риск травматизации мозга. А малоинвазивные технологии позволяют минимизировать контакт со сложными структурами головного мозга. Действия при таком оперативном вмешательстве врачи видят на экране монитора.