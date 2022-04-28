В Башкирии юнармейцы сшили знамя с именами фронтовиков

История Великой Отечественной войны, написанная руками детей. Юнармейцы Благовещенска запустили патриотическую акцию. Школьники и студенты написали на красных отрезках ткани имена свои прадедушек и прабабушек, которые были на войне или в тылу. Сегодня юнармейцы сшили воедино эти части истории.

Красной нитью через всё знамя проходит история родного края. Имена героев воедино сшивают дети – юнармейцы. На фрагментах из ткани – прадедушки и прабабушки школьников Благовещенска и района.

Имена школьники вышивали, клеили и писали сами. Попутно узнавали историю семьи. Риана Баймухаметова надеется на ясное небо над знаменем, когда его пронесут по улицам города. Девочка замазкой и гуашью нарисовала имя прадедушки. Из памяти, конечно, дождем уже не смоешь, правда, познакомиться с родным героем она не успела.

Акцию инициировали юнармейцы второй школы Благовещенска. На широкий размах не рассчитывали, однако участниками стали уже 28 образовательных учреждений города.

Мы не ожидали, что дети и их родители с таким большим желанием будут участвовать в этой акции. На данный момент это 1125 имен героев, которые приняли участие в ВОВ. Это память, это река, которая хранит и чтит память героев. Ольга Зырянова, начальник управления образования администрации Благовещенского района