В Башкирии юнармейцы сшили знамя с именами фронтовиков

История Великой Отечественной войны, написанная руками детей. Юнармейцы Благовещенска запустили патриотическую акцию. Школьники и студенты написали на красных отрезках ткани имена свои прадедушек и прабабушек, которые были на войне или в тылу. Сегодня юнармейцы сшили воедино эти части истории.
Красной нитью через всё знамя проходит история родного края. Имена героев воедино сшивают дети – юнармейцы. На фрагментах из ткани – прадедушки и прабабушки школьников Благовещенска и района.
Имена школьники вышивали, клеили и писали сами. Попутно узнавали историю семьи. Риана Баймухаметова надеется на ясное небо над знаменем, когда его пронесут по улицам города. Девочка замазкой и гуашью нарисовала имя прадедушки. Из памяти, конечно, дождем уже не смоешь, правда, познакомиться с родным героем она не успела.
Акцию инициировали юнармейцы второй школы Благовещенска. На широкий размах не рассчитывали, однако участниками стали уже 28 образовательных учреждений города.
Сегодня некая репетиция. 9 мая также ребята будут держать историю в своих руках, но уже чтобы показать её всему городу. Знамя пронесут по улицам к парку Победы, куда придёт и «Бессмертный полк». Маршрут у героев и участников войны разный, цель – одна.