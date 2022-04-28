Молодежь Башкирии может выиграть ценные призы благодаря «Пушкинской карте»

С 1 сентября прошлого года в Российской Федерации реализуется программа «Пушкинская карта». Она рассчитана на молодёжь от 14 до 22 лет. Эта карта предоставляет возможность посетить все мероприятия в учреждениях культуры. И в преддверии майских праздников наши учреждения культуры подготовили более 300 мероприятий. Мероприятия очень интересные, духоподъемные, патриотичные.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан