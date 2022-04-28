Молодежь Башкирии может выиграть ценные призы благодаря «Пушкинской карте»

Проведи майские выходные с «Пушкинской картой» и получи смартфон или скутер в подарок. Руководители учреждений культуры республики рассказали о запланированных на майские праздники премьерах, спектаклях, выставках и других мероприятиях, которые молодёжь Башкортостана может посетить за счет государства благодаря «Пушкинской карте».
В этом году её номинал увеличен до пяти тысяч рублей. Дополнительно мотивировать на покупку билетов обладателей «Пушкинской карты» решил Молодёжный театр им. М. Карима. Главные призы – «Айфон 12» и скутер «Мотодор».