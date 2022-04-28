«Для нас это просто праздник»: в Уфе появится центр фехтования

В Уфе через два года появится центр фехтования. Решение об этом было принято главой республики Радием Хабировым после успехов башкирских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Для Башкортостана этот вид спорта является одним из ключевых.
Аделина Загидуллина и Тимур Сафин – сбывшиеся олимпийские надежды Башкортостана. На Играх в Токио им снова удалось заставить весь мир говорить о башкирском фехтовании. Славным традициям этого вида спорта в регионе много лет, и эти олимпийские успехи далеко не первые. Но именно они послужили толчком к исторической стройке. Глава республики Радий Хабиров принял решение: к 2024 году в Уфе появится центр фехтования. А олимпийские чемпионы из нашей республики станут его амбассадорами.
За основу взят проект уже действующих центров в Новосибирске и Подмосковье. Спортивный объект вместит в себя три зала. Его пропускная способность составит 400-450 человек. Появление центра фехтования ожидается в столице Башкортостана уже в 2024 году.
По итогам Паралимпийских игр в Токио бронзовую медаль завоевал Никита Нагаев. Будущий центр будет соответствовать всем требованиям доступности среды для спортсменов с ограниченными возможностями. Особое внимание планируется уделить музею. Ведь история фехтования в республике уже имеет много ярких страниц.
В Башкортостане в ближайшее время также появятся центр борьбы и канал для гребного слалома. Что касается фехтовального центра, то сейчас стоит задача запустить его до начала Олимпиады 2024 года в Париже и провести в нем соревнования высокого уровня.