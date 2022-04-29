Радий Хабиров встретился с вынужденными переселенцами из Донбасса и Украины

Накануне они прибыли в Уфу железнодорожным эшелоном. Свыше 200 человек  временно разместили в профилактории «Связист». Глава Башкортостана ознакомился с условиями пребывания и оказания медпомощи, а также пообщался с гостями.

Среди переселенцев много специалистов из разных областей. Каждый человек сможет трудоустроиться. Желающие пройдут  переобучение на новые профессии, чтобы повысить свою квалификацию. Кроме того, Радий Хабиров поручил Министерству образования решить вопрос с обучением прибывших школьников, а Минтрансу – обеспечить транспортное обслуживание, чтобы переселенцы могли организованно по графику посетить нужные объекты в городе и побывать на праздновании Дня Победы.

Мы вполне в состоянии поддержать людей в тяжелую минуту, мы и своих поддерживаем в тяжелую минуту. Поэтому думаю, все хорошо, это наш долг.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с вынужденными переселенцами из Донбасса и Украины

Организовано трехразовое питание. Также у день у нас будет единый телефон, по которому нужно обратиться всем беженцам для решения своих первоочередных вопросов.

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