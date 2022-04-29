Радий Хабиров встретился с вынужденными переселенцами из Донбасса и Украины

Среди переселенцев много специалистов из разных областей. Каждый человек сможет трудоустроиться. Желающие пройдут переобучение на новые профессии, чтобы повысить свою квалификацию. Кроме того, Радий Хабиров поручил Министерству образования решить вопрос с обучением прибывших школьников, а Минтрансу – обеспечить транспортное обслуживание, чтобы переселенцы могли организованно по графику посетить нужные объекты в городе и побывать на праздновании Дня Победы.