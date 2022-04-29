В Нефтекамске установили автоматы по утилизации алюминиевых и пластиковых тар

Нефтекамск стал пилотным городом, где установили фандоматы. Это автомат по приёму пластиковых и алюминиевых тар для будущей переработки. Аппараты появились благодаря реализации проекта по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов, который реализует региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой» из группы компаний «Мехуборка».

На этих уроках детям не нужны учебники и тетради, здесь школьники учатся жизни, спасая природу и заботясь об экологии. Помимо теоретических знаний, ребята уже сами могут на практике отправлять вторсырье на переработку, минуя мусорный баки. С помощью фандоматов.

Чтобы сдать ёмкость, её следует очистить от остатков жидкости, а штрихкод на этикетке должен быть без повреждений. Пластиковые бутылки рекомендуется сдавать с крышкой, чтобы все части тары были переработаны. В обмен на них школьники могут получить специальные эко-баллы которые можно потратить в интернет-магазинах и онлайн-сервисах.

Нужно людей научить разделять отходы, а чтобы научить их разделять отходы, с кого мы должны начать? Конечно, с наших детей, они полны сил, энергии. Рима Гафарова, руководитель экологического отдела ООО «Дюртюлимелиоводстрой»