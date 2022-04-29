Жительница Башкирии задушила 11-летнего сына ради возлюбленного

В Башкирии расследуют убийство 21-летней давности. Жительницу Сибая и её сожителя обвинили в убийстве 11-летнего ребёнка.

По данным МВД республики, в 2001 году в полицию города обратился пенсионер с заявлением о том, что его 11-летний внук пропал без вести. Дедушка сообщил, что 21 июля мальчик уехал от него на велосипеде к маме, но до дома так и не добрался. В тот год было возбуждено уголовное дело по факту убийства, но даже тело ребёнка найти не удалось.

Через 16 лет в лесу между деревнями Хасаново и Культубан был найден череп неизвестного. Останки были переданы на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой были выявлены ДНК пропавшего 11-летнего мальчика. Вновь началось расследование уголовного дела.

По подозрению в убийстве был задержан 62-летний ранее судимый отчим ребёнка. После некоторого расследования полицейские задержали и 52-летнюю маму убитого.

Женщина созналась в содеянном и рассказала подробности преступления. На убийство горожанку подтолкнул сожитель, который негативно относился к мальчику. Женщина сообщила, что возлюбленный угрожал ей и подстрекал на преступление. В злополучный день, когда мальчик вернулся от дедушки, мама предложила ему прогуляться до леса. Среди деревьев она задушила его поясом от халата, пришла домой, рассказала о случившемся сожителю, а мужчина заставил её закопать тело. Женщина выполнила указание, велосипед и обувь мальчика выбросила неподалеку, а халат и пояс сожгла.

И женщину, и её сожителя заключили под стражу. Расследование жуткого преступления продолжается. В пресс-службе Следственного комитета отметили, что через некоторое время женщина родила сожителю ребёнка.