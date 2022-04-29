В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 52-летнего мужчины

Сегодня, 29 апреля, в Кармаскалинском районе произошёл смертельный пожар. Подробности случившегося рассказали в МЧС региона.

Инцидент зафиксировали в деревне Адзитарово. По улице Ленина огнём охватило бревенчатый дом и баню. На место возгорания прибыли силы и средства МЧС и добровольные пожарные команды.

В ходе разбора сгоревшей территории было найдено тело 52-летнего мужчины. Спасти его не удалось. Дознавателю МЧС России предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.