В Башкирии зафиксированы следы медведей-каннибалов

Сотрудники башкирского природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» сообщили об удивительной находке. Инспекторы нашли следы медведей-каннибалов.
Во время обхода территории были найдены останки медведя. Оказалось, с ним расправились его же сородичи. Останки животного лежали недалеко от берлоги.
Каннибализм среди медведей встречается довольно редко, поэтому такая находка удивила сотрудников заповедника. При этом на территории охраняемой зоны и ранее встречались следы каннибализма.
Всё, что происходит в дикой природе – это естественный процесс, куда людям, даже сотрудникам заповедника, вмешиваться не стоит.