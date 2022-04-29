В Башкирии зафиксированы следы медведей-каннибалов

Крупные самцы убивают молодых самцов, медвежат и самок во время гона. Также весной, из-за нехватки еды, медвежата могут стать пищей для взрослых. Иногда слабые звери убиваются сильными при залегании в берлоги.

Михаил Косарев, директор заповедника «Шульган-Таш»