В Башкирии зафиксированы следы медведей-каннибалов

Сотрудники башкирского природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» сообщили об удивительной находке. Инспекторы нашли следы медведей-каннибалов.

Фото №1 - В Башкирии зафиксированы следы медведей-каннибалов

Во время обхода территории были найдены останки медведя. Оказалось, с ним расправились его же сородичи. Останки животного лежали недалеко от берлоги.

Каннибализм среди медведей встречается довольно редко, поэтому такая находка удивила сотрудников заповедника. При этом на территории охраняемой зоны и ранее встречались следы каннибализма.

Крупные самцы убивают молодых самцов, медвежат и самок во время гона. Также весной, из-за нехватки еды, медвежата могут стать пищей для взрослых. Иногда слабые звери убиваются сильными при залегании в берлоги.

Михаил Косарев, директор заповедника «Шульган-Таш»

Всё, что происходит в дикой природе – это естественный процесс, куда людям, даже сотрудникам заповедника, вмешиваться не стоит.

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