В Башкирии горит ещё 11,5 га леса

Управление МЧС по Башкирии продолжает контролировать ситуацию с пожарами. За последние сутки в регионе зарегистрировано 5 лесных пожаров.

Возгорания зафиксированы в Абзелиловском, Баймакском и Бурзянском районах. Общая площадь сгоревшей территории достигла 13,5 га.

При этом накануне удалось ликвидировать 3 очага лесных пожаров. Площадь сгоревшей территории – 9 га. Продолжают полыхать 3 лесных пожара. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 17 лесных пожаров на общей площади 66,65 га.