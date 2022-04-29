В Башкирии инспекторы задержали нетрезвого водителя с детьми в машине

В селе Буздяк был задержан нетрезвый водитель. О произошедшем рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Водитель передвигался по дороге, нарушая правила дорожного движения и рискуя не только своей жизнью. На просьбу инспекторов остановиться он не отреагировал. Остановить нерадивого водителя попытались, перекрыв проезжую часть одной из улиц.
Оказалось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вёз супругу и двоих детей. У водителя отсутствовал полис ОСАГО. В отношении мужчины составлены три административных протокола, а супружеская пара проверяется по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Фото: ГИБДД РБ.