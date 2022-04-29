В Башкирии без вести пропала 13-летняя девочка

Волонтёры группы «БашРегионСпас» объявили о старте поисков 13-летнего ребёнка.
28 апреля в Благовещенске пропала Дарья Журавлева. Она ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор родители ничего не знают о местоположении ребёнка. Близкие девочки обратились в полицию.
Приметы: рост 156 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные джинсы и ботинки.
Всех, кто знает о ее местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8 937 3 102 112 или 112.