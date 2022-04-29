В Уфе на движущийся автомобиль упал мужчина

Сегодня, 29 апреля, в службу спасения Уфы поступило сообщение о несчастном случае. Инцидент произошёл на пересечении улицы Лесотехникума и проспекта Салавата Юлаева.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, на «Форт-Мондео» при пересечении путепровода упал мужчина. Его экстренно госпитализировали. Машина также получила повреждения.

На месте дорожно-транспортного происшествия частично ограничили движение. Предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.