В Уфе 19-летний парень 50 раз ударил товарища ножом

В Уфе перед судом предстал 19-летний парень, которого обвинили в жестоком убийстве. Подробности случившегося сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

15 ноября 2021 года молодой человек проводил вечер за распитием спиртных напитков с 37-летней подругой и её двоюродной сестрой, у которой и приходило застолье. Вскоре к ним присоединился 60-летний отчим хозяйки квартиры. Он также был сильно пьян.

19-летний парень начал собираться домой, он вышел на улицу со старшим товарищем, однако между ними завязался конфликт. Молодой человек начал избивать мужчину, повалил его на землю. После этого он зашёл домой, взял нож, вернулся к пострадавшему и нанёс ему 52 ножевых ранения. Мужчина от травм скончалась, а юный убийца вернулся домой и лёг спать.

Тело несчастного заметил прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию. Суд признал парня виновным в убийстве и приговорил его к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также молодой человек должен выплатить сыну погибшего 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.