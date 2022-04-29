В Башкирии в аварии пострадали пенсионер и его внучка

Накануне, 28 апреля, в Белебее произошла авария. В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие.

На улице Красной 55-летний житель Белебеевского района на «Киа Рио» при повороте налево не уступил дорогу встречному ВАЗ-2107. Автомобили столкнулись.

В ДТП пострадали 70-летний водитель отечественного авто и его 17-летняя внучка, которая сидела на пассажирском сидении. Также помощь врачей потребовалась 19-летней пассажирке иномарки. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.