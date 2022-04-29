В Башкирии женщина лишилась 700 тысяч рублей из-за мошенников

В Нефтекамске 64-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Следуя указаниям злоумышленников, женщина перевела им 700 тысяч рублей.
В ходе следствия выяснилось, что на телефон женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Неизвестный под разными предлогами старался узнать баланс на счете жительницы. Обманным путем, злоумышленник заставил жертву перевести деньги.
В настоящее время выясняются все детали произошедшего и устанавливается мошенническая схема, по которой обманули женщину.