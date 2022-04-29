В Уфе подвели итоги реализации проекта «Атайсал» за первый год работы

Более 6000 добрых дел на 570 миллионов рублей. В Уфе подвели итоги реализации проекта «Атайсал» за первый год работы. Его инициатором стал Глава Башкортостана. Выступая на пленарной части форума, Радий Хабиров отметил, что не ожидал такой активности от земляков.

Отремонтированные дороги и мечети, детские площадки, новая мебель и цифровая лаборатория с микроскопами для школ Чекмагушевского района. Список добрых дел руководителя СПК «Базы», уроженца села Юмашево Вадима Соколова можно продолжать долго. 16 проектов на общую сумму 37 миллионов рублей.

Как же не принимать участие? Мы же там родились и там живем. Так что создать условия для жизни наших сельчан – это наша обязанность и долг. Вадим Соколов, генеральный директор СПК «Базы»

А этот молодой предприниматель Руслан Герфанов передал городской больнице Баймака медицинское оборудование на 13,5 млн рублей. Глава Башкортостана поблагодарил уроженцев республики за поддержку проекта, и отметил, что за год на портале «Атайсал» зарегистрировалось более 2700 участников. В том числе уроженцы республики, проживающие сейчас в зарубежных странах.

Я хотел сделать ближе людей, которые чего-то добились Неважно, в какой сфере. И я думаю, что часть своего величия он должен отдать республике. И необязательно это материальное. Даже просто прийти к детям и рассказать им свою историю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди наиболее популярных реализованных инициатив – благоустройство родников и кладбищ, строительство спортивных объектов, ремонт социальных учреждений, обеспечение пенсионеров, ветеранов и многодетных семей пожарными извещателями, сохранение культуры и исторической памяти своих предков. Форум «Сила землячества» собрал уроженцев республики со всего мира. Они выразили уверенность: проект должен жить дальше.

Главное – продолжать эту инициативу, чтобы жители ощущали единство с малой родиной. Азамат Кульмухаметов, посол по особым поручениям МИД России

Люди делают живой вклад, тратят энергию, силу, деньги на конкретные дела. Салават Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств

Благотворительность широко развита в республике, и большое количество меценатов помогали малой родине и раньше. Но «Атайсал» позволил делать это более качественно и именно там, где это нужно больше всего.

Людей, которые хотят помочь, и тех, кому нужна помощь, сводят вместе. Это большой и важный социальный проект. Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района

Проект по своей форме простой: вот родное село, есть инициатива, набираешь людей, вы вместе делаете доброе дело. Людей, которые помогают родным селам, очень много. Но есть люди, которым нужен импульс. Поэтому инициатива Радия Фаритовича Хабирова, выражаясь современным языком, «зашла». Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Наряду с интернет-порталом проекта запустили и мобильное приложение «Атайсал» для смартфонов и других электронных гаджетов. Уникальная программа продолжает свою работу. К ней присоединяется и молодёжь. Малая родина есть у каждого, и забывать её никто не в праве.

Моя родная деревня Сайраново, красивее ее нет. Это глухая деревня, там вырастают простые люди, иногда резкие, но очень любящие свою родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан