Более 6000 добрых дел на 570 миллионов рублей. В Уфе подвели итоги реализации проекта «Атайсал» за первый год работы. Его инициатором стал Глава Башкортостана. Выступая на пленарной части форума, Радий Хабиров отметил, что не ожидал такой активности от земляков.
Отремонтированные дороги и мечети, детские площадки, новая мебель и цифровая лаборатория с микроскопами для школ Чекмагушевского района. Список добрых дел руководителя СПК «Базы», уроженца села Юмашево Вадима Соколова можно продолжать долго. 16 проектов на общую сумму 37 миллионов рублей.
А этот молодой предприниматель Руслан Герфанов передал городской больнице Баймака медицинское оборудование на 13,5 млн рублей. Глава Башкортостана поблагодарил уроженцев республики за поддержку проекта, и отметил, что за год на портале «Атайсал» зарегистрировалось более 2700 участников. В том числе уроженцы республики, проживающие сейчас в зарубежных странах.
Среди наиболее популярных реализованных инициатив – благоустройство родников и кладбищ, строительство спортивных объектов, ремонт социальных учреждений, обеспечение пенсионеров, ветеранов и многодетных семей пожарными извещателями, сохранение культуры и исторической памяти своих предков. Форум «Сила землячества» собрал уроженцев республики со всего мира. Они выразили уверенность: проект должен жить дальше.
Благотворительность широко развита в республике, и большое количество меценатов помогали малой родине и раньше. Но «Атайсал» позволил делать это более качественно и именно там, где это нужно больше всего.
Наряду с интернет-порталом проекта запустили и мобильное приложение «Атайсал» для смартфонов и других электронных гаджетов. Уникальная программа продолжает свою работу. К ней присоединяется и молодёжь. Малая родина есть у каждого, и забывать её никто не в праве.
Участником проекта может стать любой желающий, от ученика до чиновника или крупного бизнесмена. Главное – стремление изменить свой родной край в лучшую сторону, сделать жизнь односельчан лучше.