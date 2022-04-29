Радий Хабиров наградил тружеников медалью «За трудовую доблесть»

Люди, преданные делу. Радий Хабиров в преддверии майских  праздников наградил тружеников медалью «За трудовую доблесть». Церемония прошла в колонном зале.

Среди награжденных были и те, кто свою жизнь посвятил аграрному делу, а также соцработники, дворники, промышленники, строители, деятели культуры, работники горных комбинатов, трудящиеся под землёй. Почти сотня людей добросовестно выполняющих свою работу. Глава республики также наградил рабочие династии. У некоторых общий стаж превышает две сотни лет.

Фото №1 - Радий Хабиров наградил тружеников медалью «За трудовую доблесть»

Сегодня в преддверии замечательного праздника Весны и Труда мы вручаем вам заслуженные государственные награды. Вы знаете, что за многолетний и самоотверженный труд мы учредили новую высокую награду республики – медаль «За трудовую доблесть». Все вы, дорогие друзья, заслужили самых высоких похвал. За вашими плечами – десятилетия добросовестного труда.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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