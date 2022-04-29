Радий Хабиров наградил тружеников медалью «За трудовую доблесть»

Среди награжденных были и те, кто свою жизнь посвятил аграрному делу, а также соцработники, дворники, промышленники, строители, деятели культуры, работники горных комбинатов, трудящиеся под землёй. Почти сотня людей добросовестно выполняющих свою работу. Глава республики также наградил рабочие династии. У некоторых общий стаж превышает две сотни лет.