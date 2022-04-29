В Башкирии оживили голоса поэтов-фронтовиков

В архивах сохранились записи стихотворений, которые читают сами авторы. Люди, чьим главным оружием служило слово. Редкие аудиоматериалы стали основой для видеороликов, в которых актеры по смыслу разыгрывали различные сценки, причем из современной жизни.

Песни и стихи Великой Отечественной войны – важная страница истории, они выражали дух, нравственный смысл жизни и подвиг целого поколения. Всего было отобрано десять имен, однако в архиве есть и другие записи, так что создатели не исключили продолжение проекта. В общей сложности от идеи до воплощения ушло три недели.