В Башкирии открылся новый ресурсный центр по профилактике детского травматизма

Центр появился на базе школы №5 села Иглино. Он открылся в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. В школе также был открыт кабинет районного ресурсного центра. А гости преподнесли подарок – 3D-очки виртуальной реальности.

Всю работу по детскому дорожному травматизму у нас в республике возглавляет Республиканский ресурсный центр. Сегодня очень значимое мероприятие, и мы надеемся, ресурсный центр Иглино в будущем станет зональным центром для организации работы по профилактике дорожного травматизма. Задачи центров – сохранение жизни.

Кроме того, от благотворительного фонда компании «Авто-Альянс» новому центру был подарен мобильный автогородок. На нем можно модулировать различные ситуации и наглядно изучать правила дорожного движения. В целом центр будет работать по четырем направлениям: пожарная безопасность, безопасность на автодорогах, железной дороге и воде. Также в торжественной обстановке на площадке прошел приём в кадеты ГИБДД.