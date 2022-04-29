Башкирские футболисты стали чемпионами России среди «динамовцев»

В столице республики проходили всероссийские соревнования среди команд общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие коллективы из 23 регионов страны. Среди игроков – сотрудники силовых структур и общественных организаций.
Башкирская команда сумела одержать победу над соперниками из Татарстана. Финальный счет – 3:2 в пользу хозяев соревнований. Третье место у команды Самарской области. В матче за третье место им удалось обыграть соперников из Краснодарского края. Таким образом, все команды из первой тройки представляют Приволжский федеральный округ.