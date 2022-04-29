Башкирские футболисты стали чемпионами России среди «динамовцев»

В столице республики проходили всероссийские соревнования среди команд общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие коллективы из 23 регионов страны. Среди игроков – сотрудники силовых структур и общественных организаций.

Для нас это, конечно, очень знаковое событие. Очень положительный момент, что у нас популяризация спорта идет. Дети приходят, смотрят. Для нас это только положительный момент.

Максим Чудов, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Республики Башкортостан 

Башкирская команда сумела одержать победу над соперниками из Татарстана. Финальный счет – 3:2 в пользу хозяев соревнований. Третье место у команды Самарской области. В матче за третье место им удалось обыграть соперников из Краснодарского края. Таким образом, все команды из первой тройки представляют Приволжский федеральный округ.

Фото №1 - Башкирские футболисты стали чемпионами России среди «динамовцев»

Вообще он входит в Спартакиаду «динамовскую». Там не только мини-футбол, там много различных видов спорта. Мини-футбол особняком стоит. Массовый вид спорта. У нас сейчас буквально вся Россия. Замечательный турнир, прекрасная организация.

Павел Смильгин, главный тренер футбольной команды ФСО «Динамо» Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ