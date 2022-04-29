Башкирские футболисты стали чемпионами России среди «динамовцев»

Для нас это, конечно, очень знаковое событие. Очень положительный момент, что у нас популяризация спорта идет. Дети приходят, смотрят. Для нас это только положительный момент.

Максим Чудов, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Республики Башкортостан