В Уфе стартовали IV Открытые Евразийские игры боевых искусств

Мультиспортивный форум собрал более 3 тысяч атлетов из разных регионов России, а также Казахстана, Армении, Таджикистана и не только. Впервые в церемонии открытия и в фестивальной части соревнований приняли участие представители Узбекистана. Они продемонстрировали зрителям боевое искусство и национальный вид спорта жанг санъати.

Несмотря на карантин, поднимаем дружбу как можем. Это и спорт, и дружба. Это праздник. И развиваем дружеские отношения.

Айбек Нурматов, вице-президент Федерации восточных единоборств Республики Узбекистан

В первый день соревнований прошли поединки по айкидо, всестилевому каратэ в дисциплине полный контакт,  восточному боевому единоборству сётокан, рукопашному бою, кикбоксингу. Состязания проходили одновременно на 14 площадках. Завтра турнир и фестивальную часть игр продолжат представители других видов спорта. А завершится соревновательный день поединками за чемпионские пояса.

Фото №1 - В Уфе стартовали IV Открытые Евразийские игры боевых искусств
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