В Уфе стартовали IV Открытые Евразийские игры боевых искусств

Мультиспортивный форум собрал более 3 тысяч атлетов из разных регионов России, а также Казахстана, Армении, Таджикистана и не только. Впервые в церемонии открытия и в фестивальной части соревнований приняли участие представители Узбекистана. Они продемонстрировали зрителям боевое искусство и национальный вид спорта жанг санъати.
В первый день соревнований прошли поединки по айкидо, всестилевому каратэ в дисциплине полный контакт, восточному боевому единоборству сётокан, рукопашному бою, кикбоксингу. Состязания проходили одновременно на 14 площадках. Завтра турнир и фестивальную часть игр продолжат представители других видов спорта. А завершится соревновательный день поединками за чемпионские пояса.