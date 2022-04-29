В Уфе стартовали IV Открытые Евразийские игры боевых искусств

Мультиспортивный форум собрал более 3 тысяч атлетов из разных регионов России, а также Казахстана, Армении, Таджикистана и не только. Впервые в церемонии открытия и в фестивальной части соревнований приняли участие представители Узбекистана. Они продемонстрировали зрителям боевое искусство и национальный вид спорта жанг санъати.