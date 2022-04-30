В Уфе «День 1000 велосипедистов» стартует 29 мая с площади имени Ленина

В Башкирии стартует серия велопробегов под названием «День 1000 велосипедистов». В Уфе мероприятие пройдет 29 мая уже в одиннадцатый раз. Организатором выступит «Союз велосипедистов Республики Башкортостан» при поддержке администрации города.

Фото №1 - В Уфе «День 1000 велосипедистов» стартует 29 мая с площади имени Ленина

Как сообщил председатель правления региональной молодежной общественной организации «Союз велосипедистов РБ» Егор Лукша, велопробег будет бесплатным для всех участников. Также желающие принять участие должны будут пройти регистрацию и получить номер в пункте выдачи.

Сбор участников «Дня 1000 велосипедистов» назначен на 9 утра на площади имени Ленина. Стартуют велосипедисты в 10:30 утра. Для велопробега определили дистанцию в 10 километров. Финишируют велосипедисты на площади С. Юлаева, где мероприятие завершится фестивалем.

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