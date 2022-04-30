В Уфе «День 1000 велосипедистов» стартует 29 мая с площади имени Ленина

В Башкирии стартует серия велопробегов под названием «День 1000 велосипедистов». В Уфе мероприятие пройдет 29 мая уже в одиннадцатый раз. Организатором выступит «Союз велосипедистов Республики Башкортостан» при поддержке администрации города.
Как сообщил председатель правления региональной молодежной общественной организации «Союз велосипедистов РБ» Егор Лукша, велопробег будет бесплатным для всех участников. Также желающие принять участие должны будут пройти регистрацию и получить номер в пункте выдачи.
Сбор участников «Дня 1000 велосипедистов» назначен на 9 утра на площади имени Ленина. Стартуют велосипедисты в 10:30 утра. Для велопробега определили дистанцию в 10 километров. Финишируют велосипедисты на площади С. Юлаева, где мероприятие завершится фестивалем.