В России за сутки госпитализировали более 2 500 человек с коронавирусом

В России за последние сутки было госпитализировано 2 574 граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Согласно официальным статистическим данным, в последние несколько дней наблюдается снижение случаев госпитализации.

На 30 апреля в России коронавирус выявили у 18 182 354 человек за все время пандемии Covid-19, в том числе за сутки было подтверждено 7 363 случаев.