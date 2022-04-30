В России за сутки госпитализировали более 2 500 человек с коронавирусом

В России за последние сутки было госпитализировано 2 574 граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Согласно официальным статистическим данным, в последние несколько дней наблюдается снижение случаев госпитализации.
На 30 апреля в России коронавирус выявили у 18 182 354 человек за все время пандемии Covid-19, в том числе за сутки было подтверждено 7 363 случаев.
Скончались от коронавируса с начала пандемии 375 884 человек, из них 157 пациентов – за сутки. На сегодня 17 539 985 пациентов за весь период выписаны по выздоровлению, в том числе 11 022 – за последние сутки.