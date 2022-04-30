В Уфе женщине угрожал расправой сожитель с болгаркой и ножом

Жительница Уфы обратилась в полицию и сообщила, что ей угрожает физической расправой ее же сожитель. Оказалось, что пара периодически конфликтует, в частности, из-за алкогольной зависимости мужчины.

Фото №1 - В Уфе женщине угрожал расправой сожитель с болгаркой и ножом

Как рассказала полицейским 49-летняя уфимка, она живет с мужчиной в частном доме. Мужчина часто выпивает. Женщина пыталась с этим бороться, но все заканчивается скандалами. И во время одного из них мужчина, будучи пьяным, начал хватать гражданку за шею, ударил ее по лицу, а затем взял нож и начал угрожать. Потерпевшая выбежала во двор.

Спустя некоторое время потерпевшая, думая, что сожитель уснул, решила вернуться домой. Однако там ее ожидал «возлюбленный», у которого вместо извинений в руках находилась заведенная болгарка. Женщина сбежала от него и вызвала сотрудников полиции. Участковый уполномоченный Отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Уфе задержал 60-летнего жителя города. Нож и болгарка были изъяты.

Пресс-служба МВД по Уфе

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Полиция напоминает, в первую очередь – не нужно молчать, если в отношении Вас совершено насилие.  Необходимо сразу же обратиться за помощью. В кратчайший срок сообщите в полицию, близким людям, которые способны Вам помочь.

Пресс-служба МВД по Уфе
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