В Уфе женщине угрожал расправой сожитель с болгаркой и ножом

Жительница Уфы обратилась в полицию и сообщила, что ей угрожает физической расправой ее же сожитель. Оказалось, что пара периодически конфликтует, в частности, из-за алкогольной зависимости мужчины.

Как рассказала полицейским 49-летняя уфимка, она живет с мужчиной в частном доме. Мужчина часто выпивает. Женщина пыталась с этим бороться, но все заканчивается скандалами. И во время одного из них мужчина, будучи пьяным, начал хватать гражданку за шею, ударил ее по лицу, а затем взял нож и начал угрожать. Потерпевшая выбежала во двор.