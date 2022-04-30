В Уфе неизвестные выкопали туи, посаженные в рамках акции «Зеленая Башкирия»

В Уфе 23 апреля в ходе акции «Зеленая Башкирия» были высажены туи на пересечении ул. Комарова, ул. Тоннельной и ул. Интернациональной. Но день хвойные растения, высаженные к 70-летию Орджоникидзевского района Уфы, пропали.

Роберт Ишмухаметов, главный специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации района, отметил, что туи пропали уже на следующий день. Неизвестные просто выкопали растения.

Однако на этой территории, по словам Роберта Ишмухаметова, имеется система видеонаблюдения. Ведется подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы. Пока хулиганов не нашли.