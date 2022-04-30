В Башкирии больше 10 туристов перевернулось во время сплава на реке Инзер

В Башкирии вечером 29 апреля на реке Инзер в деревне Карталинская Запань Белорецкого района произошел несчастный случай с 14 туристами. Любители активного отдыха в итоге оказались в холодной воде, потеряли документы и вещи.

В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сначала группа туристов из Челябинска в количестве 10 человек при сплаве на самодельном плоту столкнулась с деревом, которое нависло над рекой. Туристы в итоге перевернулись, плот с вещами уплыл. Отмечено, что группа не была зарегистрирована.

Позже еще четверо туристов на двух катамаранах проплывали на том же участке и столкнулись с преградой. Одна из катамаран перевернулась и уплыла. Вторая группа бросилась на его поиски, нашли его ниже по течению.