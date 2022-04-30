В Уфе в районе Нагаево начали монтаж путепровода через железную дорогу

В Уфе в районе городского поселка Нагаево стартовали работы по монтажу путепровода через железную дорогу. В запуске монтажа приняли участие Глава РБ Радий Хабиров, заместитель Премьер-министра Правительства республики Раиф Абдрахимов и Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Накануне, сообщает республиканское Правительство, начали монтировать балки пролетного строения нового путепровода. Сам объект начали возводить в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость объекта составляет 1,38 миллиардов рублей.

Рабочие в количестве 30 человек, а также 25 единиц специализированной современной техники проводят работы круглосуточно. Путепровод планируется запустить летом следующего года.