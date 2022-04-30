В России при назначении выплат на детей в 2022 году не будут учитывать доходы безработных родителей

В России при назначении детских выплат в этом году не будут учитываться доходы родителей, являющихся безработными. Минтруд России разъяснил, что изменится в учете доходов семей.
По информации Минтруда РФ, если один из родителей лишился работы после 1 марта этого года, а следом встал на учет в центре занятости, то есть официально зарегистрировался как безработный, то все его прошлые доходы учитывать при расчете среднедушевого дохода не учтут.
Новые условия будут применять при назначении выплат в связи с рождением или усыновление первого, второго ребенка. Также это коснется пособий на детей в возрасте от 3 до 8 лет и ежемесячных пособий на детей 8-17 лет.