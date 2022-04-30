Сотрудники ГУП ТРК «Башкортостан» приняли участие в соревнованиях по плаванию

Работники уфимских предприятий сразились в воде. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошли соревнования среди любителей плавания. Команды представили администрация Ленинского района, Башнефтегеофизика, 5-я городская больница, Башспирт. Участие приняли и сотрудники нашего медиахолдинга – сборная работников БСТ, радио «Юлдаш» и «Тамыр».

Его можно узнать и без привычного костюма, в маске и шапочке. Евгения Романова выдаёт голос. Дорожка бассейна могла завести его на пьедестал, а не на экраны телевизоров. Плаванием диктор БСТ занимается с пяти лет. И даже свой день рождения проводит в воде. Он и в бассейне, и в эфире как рыба в воде. Мужчины должны были в индивидуальном зачёте проплыть 50 метров. Конкуренция была сильная.

Плавание нам и жить, и строить, и работать помогает. Вода – это жизнь. Радик Фатхиев и Евгений Романов, режиссёр и диктор телеканала БСТ

Но иногда казалось, что, наоборот, дистанция забирает у участников все жизненные силы. Для многих это были соревнования не с соперниками из других команд, а с самим собой. Параллельно результаты шли в зачёт ГТО.

Я узнал, что я способен сдать нормы ГТО на золотой значок. Мой результат гораздо лучше необходимого для сдачи норматива, и пусть я не первый. Артур Шамсутдинов, корреспондент редакции новостей телеканала БСТ

Из соревнований некоторые участники вынесли не только хороший результат, но и установку на будущее – возобновить походы в бассейн.

Мы очень старались, но без тренировки тяжело. Мы часто ходим в бассейн, но с пандемией не было возможности, и два года перерыва дали о себе знать. Света Валиева и Аделя Сунаргулова, сотрудницы ГУП ТРК «Башкортостан»

Заниматься плаванием уже с профессиональной точки зрения советовали участники команды уфимской больницы номер 5.

После бассейна появляются новые силы, улучшается кровоснабжение, полезно для позвоночника. Но всегда отмечаю: без фанатизма. Снежана Галлямова, представитель профсоюза ГКБ №5

А главное – начинать с разминки. В смешанной командной эстафете первое место заняли сотрудники администрации Ленинского района.

Первое место связано с хорошей подготовкой, с отбором участников. Никаких секретов нет, нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Михаил Игнатьев, председатель спорткомитета администрации Ленинского района г. Уфы

Тренируемся в свободное время, занимаемся борьбой, плаванием, футболом. Ильяр Максютов, главный специалист отдела капитального строительства администрации Ленинского района г. Уфы