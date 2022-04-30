Сотрудники ГУП ТРК «Башкортостан» приняли участие в соревнованиях по плаванию

Работники уфимских предприятий сразились в воде. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошли соревнования среди любителей плавания. Команды представили администрация Ленинского района, Башнефтегеофизика, 5-я городская больница, Башспирт. Участие приняли и сотрудники нашего медиахолдинга – сборная работников БСТ, радио «Юлдаш» и «Тамыр».
Его можно узнать и без привычного костюма, в маске и шапочке. Евгения Романова выдаёт голос. Дорожка бассейна могла завести его на пьедестал, а не на экраны телевизоров. Плаванием диктор БСТ занимается с пяти лет. И даже свой день рождения проводит в воде. Он и в бассейне, и в эфире как рыба в воде. Мужчины должны были в индивидуальном зачёте проплыть 50 метров. Конкуренция была сильная.
Но иногда казалось, что, наоборот, дистанция забирает у участников все жизненные силы. Для многих это были соревнования не с соперниками из других команд, а с самим собой. Параллельно результаты шли в зачёт ГТО.
Из соревнований некоторые участники вынесли не только хороший результат, но и установку на будущее – возобновить походы в бассейн.
Заниматься плаванием уже с профессиональной точки зрения советовали участники команды уфимской больницы номер 5.
А главное – начинать с разминки. В смешанной командной эстафете первое место заняли сотрудники администрации Ленинского района.
В ближайшее время администрация района планирует организовать соревнования по волейболу и настольному теннису. К участию приглашают уфимские предприятия и организации. В этот раз кто-то должен помешать хозяевам турнира взобраться на пьедестал.