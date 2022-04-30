В Башкирии за сутки задержали 40 пьяных водителей

Вышли в рейд. За минувшие сутки инспекторы ГИБДД выявили более 2000 нарушений правил дорожного движения, задержано 40 водителей в нетрезвом состоянии. Некоторые из них были настолько пьяны, что алкотестеры показывали превышение допустимой нормы в 10 раз.

Песня хоть и душевная, но инспектора она всё же не впечатлила. И как бы ни старалась исполнительница, в полной мере проявить свои вокальные данные ей помешал алкоголь. За несколько минут до импровизированного концерта женщина устроила ДТП. Свою вину 28-летняя местная жительница признала, но наказание ей грозит не административное, а уголовное. Пьяной за рулём она попалась уже в третий раз и с рекордным показателем алкотестера.

В Октябрьске во время патрулирования внимание инспекторов привлекла вазовская пятёрка, которая ехала с превышением скорости. За рулём оказался подросток. Машину отправили на штрафстоянку, материалы дела – в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям придется заплатить крупный денежный штраф.

Агрессивная езда, превышение скорости и невыполнение законных требований автоинспекторов стали причиной остановки ВАЗ-2115 в Чишмах. Поймать нарушителя удалось лишь через несколько километров. Причина побега водителя стала ясна после его задержания: от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Продуваться на месте он отказался, но даже в медучреждении при понятых желания такого у чишминца не возникло. Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку, а вот за отказ от медэкспертизы водителю грозит лишение прав.