В Уфе прошел фестиваль народного творчества среди инвалидов по зрению

В Уфе прошел республиканский фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Салют Победы». Традиционно он посвящается Дню Победы и в нем участвуют инвалиды по зрению.
Фестиваль собрал около ста артистов и мастеров со всего региона. Музыкальные коллективы и певцы соревновались в искусстве вокала на сцене. В предыдущие два года мероприятие не проводили из-за пандемии коронавируса. Многие исполнили авторские произведения.
Кроме сценической части, в Доме культуры Республиканского центра народного творчества прошла и выставка изделий, сделанных людьми с нарушением зрения. Поделки, картины, элементы декора и башкирские национальные украшения. Среди экспонатов и латунные щиты с изображением животных.