В Уфе прошел фестиваль народного творчества среди инвалидов по зрению

В Уфе прошел республиканский фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Салют Победы». Традиционно он посвящается Дню Победы и в нем участвуют инвалиды по зрению.

Фестиваль собрал около ста артистов и мастеров со всего региона. Музыкальные коллективы и певцы соревновались в искусстве вокала на сцене. В предыдущие два года мероприятие не проводили из-за пандемии коронавируса. Многие исполнили авторские произведения.