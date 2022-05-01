Уфимский ансамбль «Мирас» впечатлил строгое жюри на федеральном канале
29 апреля, в Международный день танца, уфимский ансамбль «Мирас» выступил в рамках шоу «Страна талантов», которое транслируют в эфире телеканала НТВ.
Команда исполнила башкирский танец «Аманат». Постановкой занимался заслуженный артист РБ Халил Ишбердин. Номер уфимского коллектива жюри и зал оценили бурными аплодисментами.
Своими впечатлениями от завораживающего танца поделились Надежда Бабкина, Александр Тихонов, Борис Галкин. Все члены жюри отметили профессионализм коллектива, способность завладеть вниманием зрителя, а также неукротимую энергию.
Для меня этот образ напомнил памятник Салавату Юлаеву, который олицетворяет эту удивительную, красивую республику. Вы на таком уровне и мастерстве продемонстрировали, какая эта культура! Артисты достойно пронесли через весь номер тот образ, который был в начале.
Надежда Бабкина
Я вас поздравляю! Великолепное исполнение! С первого выхода был виден ваш характер, взгляд, энергия. Огромное спасибо, это было сильно, мощно.
Александр Тихонов
Безукоризненное танцевальное мастерство, на высоком уровне. Я восхищен этим, но самое главное — создан феноменальный образ мужской отваги, бесстрашия, удали, характера, который способен горы своротить, но сделать свое мужское дело.
Борис Галкин
Посмотреть выступление ансамбля «Мирас» на шоу можно на YouTube-канале проекта.