Уфимский ансамбль «Мирас» впечатлил строгое жюри на федеральном канале

Для меня этот образ напомнил памятник Салавату Юлаеву, который олицетворяет эту удивительную, красивую республику. Вы на таком уровне и мастерстве продемонстрировали, какая эта культура! Артисты достойно пронесли через весь номер тот образ, который был в начале.

Надежда Бабкина