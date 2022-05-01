Стало известно, когда завершится реконструкция парка Кашкадан в Уфе

Администрация Уфы рассказала о ходе реконструкции парка Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Напомним, популярное место отдыха начали благоустраивать ещё два года назад.

Фото №1 - Стало известно, когда завершится реконструкция парка Кашкадан в Уфе

Реконструкция парка оказалась масштабной. Рабочие разработали котлован озера, очистили его, разработали береговую линию, озеленили территорию. До сих пор озеро благоустраивают. На нём появятся аккуратные пирсы с причалами для лодочек и даже площадками для любителей рыбалки. На территории парка были также установлены новые светильники и прожекторы.

Торжественное открытие благоустроенного парка запланировано на 12 июня – День города. В парке, в том числе на новой специальной сцене, пройдут массовые мероприятия.

Фото: администрация г. Уфы. 

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