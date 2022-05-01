Стало известно, когда завершится реконструкция парка Кашкадан в Уфе

Администрация Уфы рассказала о ходе реконструкции парка Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Напомним, популярное место отдыха начали благоустраивать ещё два года назад.

Реконструкция парка оказалась масштабной. Рабочие разработали котлован озера, очистили его, разработали береговую линию, озеленили территорию. До сих пор озеро благоустраивают. На нём появятся аккуратные пирсы с причалами для лодочек и даже площадками для любителей рыбалки. На территории парка были также установлены новые светильники и прожекторы.