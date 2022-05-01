В Башкирии огромный питон сбежал от хозяина в супермаркете

В Стерлитамаке произошло шокирующее событие. Мужчина пришёл в магазин с питоном на шее.
Как отмечает издание «КП-Уфа» с ссылкой на очевидицу произошедшего, горожанин в состоянии алкогольного опьянения пришёл в супермаркет с питоном Евой. В один момент змея сползла с шеи хозяина и забралась под стеллаж. Мужчина усилено пытался достать необычного питомца, но у него ничего не получалось. Он отчаянно звал питона по имени.
Сотрудники магазина попросили всех посетителей покинуть помещение и закрыли супермаркет. Вскоре к магазину прибыла полиция. Хозяина питона задержали и доставили в отделение. Саму змею удалось вытащить из-под стеллажа.
Фото: КП-Уфа.