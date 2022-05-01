В Башкирии нашли тело 13-летнего школьника

В селе Ахуново в собственном доме было найдено тело 13-летнего школьника. Как сообщает телеграм-канал Baza, ребёнок лишил себя жизни.

Родители мальчика в момент жуткого происшествия находились на концерте в местном Дворце культуры. Вернувшись домой, они нашли сына в бездыханном состоянии и сразу вызвали экстренные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. При этом информации о причинах такого поступка нет.