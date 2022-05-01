В Башкирии избитый мужчина попал в квартиру к незнакомке

28 апреля в Белорецке произошёл пьяный конфликт. Инцидент зафиксировали в общежитии по улице Тюленина.
Во время перекура в подъезде между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. 39-летний участник ссоры получил различные травмы и почти в бессознательном состоянии ворвался в одну из комнат, в которой по случайности была открыта дверь. Хозяйка помещения пыталась выгнать незваного гостя, который упал на кровать. Потерпев неудачу, женщина позвонила в скорую помощь.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыла полиция, которая установила личность нападавшего. Им оказался 33-летний местный житель, который уже дал признательные показания.