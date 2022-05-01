В Уфе прошел митинг-концерт в честь Первомая

Для нас этот день всегда был днем солидарности трудящихся, день человека труда. В мероприятии участвуют члены профсоюзов, профсоюзные активисты различных отраслей. По всей стране проходят подобные акции, которые организовали профсоюзы. Во всех этих мероприятиях примут участие свыше трех миллионов человек.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан