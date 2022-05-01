В Уфе прошел митинг-концерт в честь Первомая

В Уфе прошел республиканский митинг-концерт в честь
Первомая – праздника весны и труда. Он состоялся на площади перед Домом
профсоюзов Башкортостана и объединил сотни участников.
С приветствиями к ним обратились профсоюзные лидеры
и представители законодательной и исполнительной власти. Как сказали
организаторы, уже более 100 лет российские профсоюзы являются стержнем для
обеспечения единства нашего общества. Сейчас их роль высока. Россия отстаивает
свободу и независимость в гибридной войне с Западом.
Хотела бы выразить огромную благодарность
нашим трудовым коллективам, кто вносит огромный вклад в наше экономическое,
социальное развитие, процветание нашей республики. Всем хочется пожелать крепкого
здоровья, дохода, роста личных бюджетов, бюджета Республики Башкортостан,
конечно же. И самое главное, чтобы был мир покой и счастье.Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан
Для
нас этот день всегда был днем солидарности трудящихся, день человека труда. В
мероприятии участвуют члены профсоюзов, профсоюзные активисты различных
отраслей. По всей стране проходят подобные акции, которые организовали
профсоюзы. Во всех этих мероприятиях примут участие свыше трех миллионов
человек.Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан
На площади состоялся праздничный концерт, где
выступили известные артисты башкирской эстрады. Лучших представителей различных
профессий наградили памятными знаками «Мастер Башкортостана». Победителей
конкурса пригласили со всей республики.
Все
мои труды принесли плоды свои. Я очень счастлива, что смогла получить первое
место. Ответственно выполнять все в сроки, не подводить своих рабочих, цех свой
не подводить.Заура Нусратуллина, победитель конкурса «Мастера Башкортостана-2021»
Для
меня это очень высокая награда – в День труда получить эту награду. Я очень рад.
Долго к этому шел, стремился и завоевал. Ирек Сахабутдинов, победитель конкурса «Мастера Башкортостана-2021»