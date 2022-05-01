В Башкирии стартовал марафон «Земля Памяти» в честь генерала Шаймуратова

Легендарный комдив Минигали Шаймуратов на коне будет стоять на земле воинов. До 9 мая ее будут собирать в районах республики, с территорий мемориалов и обелисков героям Великой Отечественной войны. Мешочки с ценным грузом поместят в единую гильзу и заложат в основание памятника на Советской площади.

Марафон по сбору «Земли памяти» стартовал у бюста Минигали Шаймуратову в парке Победы в Уфе. Дата выбрана неслучайно, ведь именно 1 мая 1942 года личный состав 112-й Башкирской кавалерийской дивизии принял военную присягу.

Когда-то ладанку с землей вешали матери на шеи сыновей, уходящих на фронт. Сейчас уже потомки участников войны набирают чернозём с мест, где чтят память героев.

При проведении мероприятий мы ощущаем связь поколений. Сегодняшняя акция, которая проводилась в рамках республиканского марафона, имеет больше значение. Альберт Шагимуратов, руководитель Башкирского республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

В столице Башкортостана землю набрали возле бюста Минигали Шаймуратову. Это стало первой частью заряда гильзы памяти. Ее поместят в основание уже полноценного мемориала легендарному генералу на Советской площади в Уфе. В марафоне примут участие все районы республики. Заберут землю именно конники – это дань памяти Башкавдивизии, которая воевала на лошадях.

В течение семи-восьми дней объездим всю республики. Артур Алибаков, генеральный директор Республиканского центра народного творчества

Мы были еще маленькие, а уже тогда передавали по радио про войну. Слушали сводки с фронта, про Шаймуратова много говорили. Отличный был комдив. Нина и Евгений Мирошник, дети войны

Последнюю горсть земли возьмут в Луганской области, на предполагаемом месте смерти командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Он погиб 23 февраля 1943 года, сражаясь недалеко от Штеровки. Была холодная зима. У бойцов почти не осталось боеприпасов, зато было много раненных. При выходе из окружения врага солдаты попали под обстрел немцев. После этого домой перестали приходить письма, в которых, к слову, строгий командир был любящим мужем. Некоторое время Минигали Шаймуратов числился пропавшим без вести. На память тогда родным, а теперь всей республике остались личные вещи. Они хранятся в Национальном музее.

Очень интересно посмотреть личные переписки с женой. Это переписка обычного человека, мужа к своей жене. Находил время, чтобы написать весточку любимой жене. Гульназ Камалиева, научный сотрудник Национального музея Республики Башкортостан

Увековечить имя комдива пытались сразу после войны. О присвоении звания Героя Советского Союза ходатайствовал маршал Будённый. Только два года назад, в 2020-м, президент подписал указ. Звезду Героя России торжественно доставили из Москвы в Башкортостан. В сопровождении военизированной колонны награду провезли по улицам Уфы. А в передаче в музей участвовал Радий Хабиров.