В ХК «Салават Юлаев» объявили имя нового главного тренера

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» определился с человеком, который поведёт команду за Кубком Гагарина в следующем сезоне. Новым главным тренером уфимского клуба официально стал Виктор Козлов. Контракт со специалистом рассчитан на один год.

Со своим тренерским штабом Козлов определится позднее. Сейчас лишь известно, что в нём не будет Михаила Васильева, который отработал в системе «Салавата Юлаева» четыре полноценных сезона. Виктор Козлов расскажет, почему Уфа для него давно стала вторым домом, а наши хоккейные эксперты поделятся мнением о назначении специалиста.

Он родился, вырос и начал заниматься хоккеем в Тольятти. Любовь к этой игре ему привил отец. Уже в 19 лет Виктор попал в НХЛ, где поиграл в пяти клубах и лишь в 34 года вернулся в Россию, в «Салават Юлаев». В 2011 году Виктор завоевал в составе уфимцев Кубок Гагарина. После поиграл ещё в трех клубах КХЛ, а в 40 лет, весьма почтенном по хоккейным меркам возрасте, закончил игровую карьеру. Переход в тренеры произошёл быстро. Уже через три месяца он приступил к работе в магнитогорском «Металлурге», где провел пять лет. После увольнения Ильи Воробьёва, Козлов стал главным тренером клуба.

Большая ответственность, но она очень интересная. Это творческий процесс. Самое главное, чтобы команда играла в тот стиль, который ты сам видишь. Виктор Козлов, старший тренер ХК «Салават Юлаев»

В «Салавате» специалист работает с 2020 года. Однако с Уфой его связывает не только тренерская деятельность и победа в Кубке Гагарина, но и любовь всей жизни. С супругой Натальей они вместе уже 12 лет. Воспитывают дочь Агнию и сына Даниила.

Было много предложений, которые мы рассматривали, но как только появилась Уфа в 2020-м, другие варианты были отметены. Мы очень хотели вернуться в Уфу, это прекрасный город для жизни, у меня здесь родители, родственники. Наталья Козлова, супруга Виктора Козлова

В межсезонье у Виктора Козлова будет немало работы. Специалист хорошо знает команду и уже представляет на кого из хоккеистов он сможет рассчитывать в следующем сезоне. Тем более, что сегодня «Салават Юлаев» объявил о прекращении контрактов с пятью хоккеистами, среди которых Петр Хохряков, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Александр Шарыченков и Александр Скрынник.

Решение назначить Козлова было абсолютно логичным. В штабе Ламы он отвечал за игру в неравных составах. В ситуации, когда кардинальная кадровая перетряска невозможна, этот шаг верный, учитывая, что он знает принципы, которые исповедовал тренерский штаб до него. Артём Кочешев, хоккейный комментатор

Я не понимал, зачем нам нужен Ламса при уехавших легионерах, теперь все встало на свои места. Козлов – тренер, мы помним его как блестящего игрока с хоккейной историей, который играл сам и организовывал игру других. Я думаю, он продолжит дело Сергея Федорова, и, возможно, приведет нашу команду к успехам. Азамат Муратов, хоккейный комментатор

Сейчас ему самое главное – собрать боеспособный тренерский коллектив, а уже дальше работать с игроками, которые соберет ему менеджмент. Надеюсь, у Виктора все получится, удачи, побед! Андрей Николишин, чемпион мира по хоккею, скаут «Чикаго Блэкхокс»