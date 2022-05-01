В ХК «Салават Юлаев» объявили имя нового главного тренера

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» определился с человеком, который поведёт команду за Кубком Гагарина в следующем сезоне. Новым главным тренером уфимского клуба официально стал Виктор Козлов. Контракт со специалистом рассчитан на один год.
Со своим тренерским штабом Козлов определится позднее. Сейчас лишь известно, что в нём не будет Михаила Васильева, который отработал в системе «Салавата Юлаева» четыре полноценных сезона. Виктор Козлов расскажет, почему Уфа для него давно стала вторым домом, а наши хоккейные эксперты поделятся мнением о назначении специалиста.
Он родился, вырос и начал заниматься хоккеем в Тольятти. Любовь к этой игре ему привил отец. Уже в 19 лет Виктор попал в НХЛ, где поиграл в пяти клубах и лишь в 34 года вернулся в Россию, в «Салават Юлаев». В 2011 году Виктор завоевал в составе уфимцев Кубок Гагарина. После поиграл ещё в трех клубах КХЛ, а в 40 лет, весьма почтенном по хоккейным меркам возрасте, закончил игровую карьеру. Переход в тренеры произошёл быстро. Уже через три месяца он приступил к работе в магнитогорском «Металлурге», где провел пять лет. После увольнения Ильи Воробьёва, Козлов стал главным тренером клуба.
В «Салавате» специалист работает с 2020 года. Однако с Уфой его связывает не только тренерская деятельность и победа в Кубке Гагарина, но и любовь всей жизни. С супругой Натальей они вместе уже 12 лет. Воспитывают дочь Агнию и сына Даниила.
В межсезонье у Виктора Козлова будет немало работы. Специалист хорошо знает команду и уже представляет на кого из хоккеистов он сможет рассчитывать в следующем сезоне. Тем более, что сегодня «Салават Юлаев» объявил о прекращении контрактов с пятью хоккеистами, среди которых Петр Хохряков, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Александр Шарыченков и Александр Скрынник.
Козлов мечтает повторить успех 2011 года и стать первым в истории хоккеистом, которому удавалось завоевать Кубок Гагарина в качестве и игрока и тренера.