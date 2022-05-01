Из Башкирии отправился новый поезд помощи Донбассу

Из Башкортостана на Донбасс сегодня ушел первый поезд гуманитарного груза. В составе пока только один брендированный вагон, который присоединится к таким же из разных субъектов страны. Он поедет в Москву, где уже будет сформирован полноценный эшелон из более чем 60 вагонов, которые отправятся на пострадавшие территории.
Акция «Поезд помощи» инициирована Общероссийским народным фронтом совместно с РЖД. В формировании груза большую роль оказали предприниматели Зауралья, которые передали братскому народу около 60 тонн досок в качестве стройматериалов. Они сейчас особенно необходимы в разрушенных населенных пунктах Донецкой и Луганской республик.
Также напомним, что на этой неделе в республику прибыл эшелон с жителями Донбасса – более 300 человек. В основном это жители Мариуполя, наиболее пострадавшего в ходе вооруженного конфликта. Всех вынужденных переселенцев временно разместили в санаториях Уфы и Стерлитамака.