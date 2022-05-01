Из Башкирии отправился новый поезд помощи Донбассу

Из Башкортостана на Донбасс сегодня ушел первый поезд гуманитарного груза. В составе пока только один брендированный вагон, который присоединится к таким же из разных субъектов страны. Он поедет в Москву, где уже будет сформирован полноценный эшелон из более чем 60 вагонов, которые отправятся на пострадавшие территории.

Акция «Поезд помощи» инициирована Общероссийским народным фронтом совместно с РЖД. В формировании груза большую роль оказали предприниматели Зауралья, которые передали братскому народу около 60 тонн досок в качестве стройматериалов. Они сейчас особенно необходимы в разрушенных населенных пунктах Донецкой и Луганской республик.

Области юга Украины, Донбасса – слава нашей страны, стахановские места. Я думаю, они быстро поднимутся, сейчас самое время им помогать. И в этом вагоне сейчас идут хорошие доски. Шамиль Валеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан

Сегодня Башкортостан отправляет шестой гумконвой. Если до этого пять конвоев, 570 тонн, были отправлены автомобильным транспортом, то сегодня мы пользуемся железнодорожным. Мы будем продолжать эту работу. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям