В Уфе прошла выставка ретро-автомобилей

1 мая любители исторической четырехколесной техники открыли 14-й сезон. На площадке у Конгресс-холла выстроились два десятка машин отечественного и импортного производства. А желающие могли не только сфотографироваться рядом, но и сесть за руль раритетного авто.

Со своей "бабочки" Минулла Низамутдинов едва ли не пылинки сдувает. Его 401-й «Москвич» притягивает взгляд своим блеском и необычной раскраской – золотисто-черной. Машина на ходу уже почти семь десятилетий, а салон до сох пор сохраняет аутентичный лоск и презентабельность.

Двигатель родной – 23 лошадиные силы, в 400-м «Москвиче» выходил. Но у меня здесь стоит следующего поколения – от 402-го, 45 л/с. 100-110 км/ч. Но на таких больших скоростях нельзя ездить. Минулла Низамутдинов, участник клуба любителей ретро-автомобилей

Подобный Mercedes-Benz был у Владимира Высоцкого, только голубого цвета. Машина такого класса с кондиционером была недостижимой роскошью даже для партийного руководства СССР.

Одна из жемчужин выставки – немецкий Wanderer выпуска 1940 года. Об этом, кстати, свидетельствует родной заводской шильдик. Трофейная легковушка и спустя 82 года на ходу.

На площадке встретились 21-е «Газы» и 412-е «Москвичи» разных лет выпуска. Разной раскраски и комплектации. Самые популярные автомобили Советского союза 70-х годов. Для многих гостей старшего поколения это воспоминания о детстве. Отцу Юнира Фаттахова Москвич подарили как передовику производства.

Ему дали за то, что он был лучшим механизатором-свекловодом. Разрешили купить в 76-м году. Вручили орден и «Москвич». Правда, синего цвета. Юнир Фаттахов, житель г. Уфы

Очень понравился автомобиль «Победа». Сын по всей пробежался, посидел. Один автомобиль лучшего другого. Салават Сайфутдинов, житель г. Стерлитамака

Кстати, на площадке за правопорядком наблюдали полицейские Лос-Анджелеса. Конечно же, ненастоящие. Ford Crown Victoria 95 года выпуска имитирует патрульную машину. А вот служебная фуражка у Дмитрия Агзамова не подделка. Ее он выкупил у коллекционера.

Настоящая фуражка американская, потертая. И она действительно в 90-е годы принадлежала Джеффри Стайлу, служила в полиции Лос-Анджелеса. Я про него даже заметку в интернете нашел. Он сейчас на пенсии, ему 57 лет. Дмитрий Агзамов

Всего на выставке было представлено порядка 20 автомобилей. Хозяин каждого из них зимой тщательно готовил свою машину к новому сезону.