В Уфе прошла выставка ретро-автомобилей

1 мая любители исторической четырехколесной техники открыли 14-й сезон. На площадке у Конгресс-холла выстроились два десятка машин отечественного и импортного производства. А желающие могли не только сфотографироваться рядом, но и сесть за руль раритетного авто.
Со своей "бабочки" Минулла Низамутдинов едва ли не пылинки сдувает. Его 401-й «Москвич» притягивает взгляд своим блеском и необычной раскраской – золотисто-черной. Машина на ходу уже почти семь десятилетий, а салон до сох пор сохраняет аутентичный лоск и презентабельность.
Подобный Mercedes-Benz был у Владимира Высоцкого, только голубого цвета. Машина такого класса с кондиционером была недостижимой роскошью даже для партийного руководства СССР.
Одна из жемчужин выставки – немецкий Wanderer выпуска 1940 года. Об этом, кстати, свидетельствует родной заводской шильдик. Трофейная легковушка и спустя 82 года на ходу.
На площадке встретились 21-е «Газы» и 412-е «Москвичи» разных лет выпуска. Разной раскраски и комплектации. Самые популярные автомобили Советского союза 70-х годов. Для многих гостей старшего поколения это воспоминания о детстве. Отцу Юнира Фаттахова Москвич подарили как передовику производства.
Кстати, на площадке за правопорядком наблюдали полицейские Лос-Анджелеса. Конечно же, ненастоящие. Ford Crown Victoria 95 года выпуска имитирует патрульную машину. А вот служебная фуражка у Дмитрия Агзамова не подделка. Ее он выкупил у коллекционера.
Всего на выставке было представлено порядка 20 автомобилей. Хозяин каждого из них зимой тщательно готовил свою машину к новому сезону.
Кроме автомобилей, можно было увидеть на площадке советский мотоцикл М-72 времен Великой Отечественной войны с пулеметом и экипажем юных бойцов Красной армии. Участники ретро-клуба готовятся уже к другому майскому празднику. В День Победы в Уфе они вновь выставят свою технику, чтобы каждый мог не только прикоснуться, но и сесть за руль истории.