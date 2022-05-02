В Уфе установили гигантский символ Z в поддержку армии РФ

Светящийся символ видно за несколько километров. Гости и жители башкирской столицы при въезде издалека смогут увидеть символ.



- Миллионы башкортостанцев, когда въезжают в Уфу, всегда с трепетом смотрели и смотрят на величественный памятник Салавату Юлаеву, на изгиб красавицы Белой... А сейчас, когда наши парни защищают нашу страну и мы противостоим самому настоящему фашизму, мы решили, чтобы, въезжая в столицу Башкортостана, все видели – мы с Россией, мы с Президентом! И мы говорим: «Работайте, братья!», - рассказал в посте Радий Хабиров.