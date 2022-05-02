В Башкирии с 1 мая вступили в силу новые законы

В Башкирии с началом мая вступили в силу новые законы, которые ранее были предложены и одобрены в Государственном собрании. С 1 мая запрещается списывать долги по кредитам из социальных выплат.

Чтобы кредиторы могли списать долг их соцвыплат, они должны получить письменное разрешение заемщика. Даже после получения разрешения, у должника есть две недели, чтобы отозвать разрешение и вернуть средства обратно.

С 1 мая также в силу вступил закон, по которому заявления на пособия на детей от 8 до 17 лет будут направляться в Пенсионный фонд.