В Башкирии с 1 мая вступили в силу новые законы

В Башкирии с началом мая вступили в силу новые законы, которые ранее были предложены и одобрены в Государственном собрании. С 1 мая запрещается списывать долги по кредитам из социальных выплат.
Чтобы кредиторы могли списать долг их соцвыплат, они должны получить письменное разрешение заемщика. Даже после получения разрешения, у должника есть две недели, чтобы отозвать разрешение и вернуть средства обратно.
С 1 мая также в силу вступил закон, по которому заявления на пособия на детей от 8 до 17 лет будут направляться в Пенсионный фонд.
Ограничения в быстрых платежах также ослабили. С 1 мая максимальная сумма операции в СПБ составит 1 миллион рублей. Ранее можно было перевести не более 600 тысяч рублей.