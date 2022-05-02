В Башкирии 57-летняя женщина стала жертвой мошенников

Жители Башкортостана все чаще становятся жертвами мошенников. В этот раз 57-летняя жительница Бирска лишилась трех миллионов рублей. Дочь потерпевшей обратилась в полицию.

Женщине позвонили злоумышленники и представились сотрудниками «департамента для борьбы с мошенниками». Жительницу ввели в заблуждение, сказав, что на ее счету подозрительная активность и необходимо перевести все средства на безопасный счет.