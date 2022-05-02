В Башкирии отозвали препарат, который вызывает у собак слепоту

В Башкортостане отозвали ветеринарный препарат, предназначенный для собак. Специальные таблетки и сироп, разработанные для животных, должны были защищать от клещей и других паразитов.
После применения выявились нежелательные побочные эффекты. Владельцы собак рассказывают, что после препарата у их питомцев обнаружилась слабость в конечностях и начала развиваться слепота.
В настоящее время препараты «Неотерика Протекто таблетки» и «Неотерика Протекто сироп» отозвали, а специалисты проводят проверку. Результаты будут известны позднее.