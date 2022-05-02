Верующие мусульмане Башкортостана отмечают праздник Ураза-байрам

В праздничной проповеди, которая транслировалась на всю Россию, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин особое место отвел тому, что в эти дни мусульмане молятся не только за здоровье и благополучие родных и близких, но и за мир и спокойствие в России и на ее границах. Духовная поддержка направляется также воинам, которые защищают страну и борются с фашизмом на Украине.