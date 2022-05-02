Верующие мусульмане Башкортостана отмечают праздник Ураза-байрам

Праздничные проповеди прошли сегодня во всех мечетях Башкортостана. Главная состоялась из уфимской соборной «Ляля-Тюльпан». Ее провел Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. В церемонии принял участие руководитель региона. Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником, принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими.
Верующие начали собираться у мечети «Ляля-Тюльпан» задолго до начала проповеди в честь Ураза-байрам. Это один из главных праздников у мусульман, он знаменует завершение строгого поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Приверженцы ислама отказывали себе в пище и воде от рассвета до заката, совершая дополнительный намаз-таравих.
В праздничной проповеди, которая транслировалась на всю Россию, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин особое место отвел тому, что в эти дни мусульмане молятся не только за здоровье и благополучие родных и близких, но и за мир и спокойствие в России и на ее границах. Духовная поддержка направляется также воинам, которые защищают страну и борются с фашизмом на Украине.
Радий Хабиров принял участие в праздничной проповеди. Он поздравил мусульман с праздником, принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими. Руководитель Башкортостана сказал, что праздник встречает со светлыми мыслями. Республика должна поделиться добрыми делами с теми, кому это сейчас больше всего нужно. В поддержке нуждаются 323 беженца из Украины, которые прибыли в Башкортостан.
Ураза-байрам длится три дня, во время которых верующим рекомендуется продолжать делать добро, помогать нуждающимся. Также принято просить друг у друга прощения, читать Коран и раздавать милостыню.