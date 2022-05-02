Верующие мусульмане Башкортостана отмечают праздник Ураза-байрам

Праздничные проповеди прошли сегодня во всех мечетях Башкортостана. Главная состоялась из уфимской соборной «Ляля-Тюльпан». Ее провел Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. В церемонии принял участие руководитель региона. Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником, принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими.

Верующие начали собираться у мечети «Ляля-Тюльпан» задолго до начала проповеди в честь Ураза-байрам. Это один из главных праздников у мусульман, он знаменует завершение строгого поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Приверженцы ислама отказывали себе в пище и воде от рассвета до заката, совершая дополнительный намаз-таравих.

Такое хорошее настроение. У всех мусульман праздник сегодня, здесь собрались все ребята иностранцы, из арабских стран, нам всем очень хорошо.

Ахмед Салим

 Хороший, самый солнечный день для всех россиян. Не только мусульман, а всех, кто живет в нашей стране. Это день добра, счастья и улыбок. 

Рафия Мамлеева

В праздничной проповеди, которая транслировалась на всю Россию,  Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин особое место отвел тому, что в эти дни мусульмане молятся не только за здоровье и благополучие родных и близких, но и за мир и спокойствие в России и на ее границах. Духовная поддержка направляется также воинам, которые защищают страну и борются с фашизмом на Украине.

Фото №1 - Верующие мусульмане Башкортостана отмечают праздник Ураза-байрам

С благодарностью к Всевышнему и государству, к нашим руководителям в России и Башкортостане. Есть порядок, нет никакой разобщённости. Все структуры государства работают в единстве и сплочённости. Мы не в растерянности. И пост помог нам в этом.

Талгат Таджуддин, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России

Радий Хабиров принял участие в праздничной проповеди. Он поздравил мусульман с праздником, принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими. Руководитель Башкортостана сказал, что праздник встречает со светлыми мыслями. Республика должна поделиться добрыми делами с теми, кому это сейчас больше всего нужно. В поддержке нуждаются 323 беженца из Украины, которые прибыли в Башкортостан.

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В эти дни мы молимся за здоровье и благополучие наших родных и близких, молимся за мир и спокойствие в России и Башкортостане. Потому что наше общее духовное богатство, которое оставили предки – мир, согласие и взаимное уважение, – мы независимо от веры и национальности обязаны передать потомкам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ураза-байрам длится три дня, во время которых верующим рекомендуется продолжать делать добро, помогать нуждающимся. Также принято просить друг у друга прощения, читать Коран и раздавать  милостыню.

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